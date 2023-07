Muore dopo sette ore di attesa al pronto soccorso, il marito: “Ora denuncio” Il marito di Eleonora Della Giovanna, la 67enne morta dopo sette ore di sala d’attesa al pronto soccorso, presenterà denuncia per malasanità.

A cura di Giorgia Venturini

Eleonora Della Giovanna, 67 anni era in vacanza con il marito Lorenzo Cavalli a Tortoreto, in provincia di Teramo, quando dopo aver atteso per sette ore al pronto soccorso è morta per un infarto. Ora il marito ha deciso di denunciare.

La donna in ospedale anche una settimana prima

La coppia risiede in provincia di Cremona ma era partita per qualche giorno di vacanza. La settimana prima della partenza la donna era stata visitata all'ospedale di Crema a causa dei forti dolori al braccio che aveva: i medici però l'avevano dimessa poco dopo prescrivendolo tachipirina come terapia.

In sala d'attesa si è sentita male

Una volta in vacanza però questi dolori sono continuati tanto che è stata costretta a tornare al pronto soccorso, questa volta a Giulianova: qui è stata etichettata con un codice verde e messa in attesa di una visita cardiologia fissata per la mattina alle 9. Come spiega Il Giorno però a mezzogiorno la donna era ancora in sala d'attesa. Si trovava qui, davanti al marito, quando ha avuto un infarto. Nonostante i tentativi di rianimarla per la donna non c'è stato più nulla da fare: il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Leggi anche Cosa sarà il pronto soccorso virtuale per curare i pazienti tramite smartphone

Il marito presenterà denuncia

Ora il marito ha deciso di presentare una denuncia: "Mia moglie in vacanza a Tortoreto non riusciva a dormire per il dolore al solito braccio. Siamo andati al pronto soccorso il mattino presto e c'era poca gente. Le hanno fatto un elettrocardiogramma e ci hanno riferito che era tutto a posto. Ma ci hanno detto di attendere che sarebbe arrivata una specialista entro le 9″. Ma alle 11 ancora nessun cardiologo si era presentato poi a mezzogiorno la donna si è sentita male in sala d'attesa.

"Hanno messo mia moglie in una stanza con tutta l'equipe medica che provava a salvarla, mentre io attendevo alla porta. Dopo 10 minuti è uscita una dottoressa e mi ha detto che mia moglie era morta e che era molto dispiaciuta". Il marito ha detto che presenterà denuncia per un caso di malasanità.