Muore a 54 anni e lascia una bimba piccola, Val Trompia in lutto per Sergio Piotti Sergio Piotti si è spento, stroncato da un brutto male a soli 54 anni. Era noto nel Bresciano per l’armeria che gestiva insieme ai fratelli. Lascia la compagna e la figlia di due anni.

A cura di Fabio Pellaco

Sergio Piotti

Il dolore per la scomparsa di Sergio Piotti a soli 54 anni ha scosso la comunità di Gardone Val Trompia, comune in provincia di Brescia. L'uomo era noto nella zona perché da anni gestiva insieme ai fratelli l'armeria di famiglia, conosciuta nel Bresciano e in tutta Italia.

Lottava da due anni contro un brutto male

L'uomo si è spento circondato dall'affetto dei familiari che gli sono stati accanto fino all'ultimo nella lotta contro la malattia con cui stava combattendo da due anni. Il brutto male che lo aveva colpito ha però avuto la meglio e Piotti è deceduto a soli 54 anni. Lascia nel dolore la compagna Natalya e la figlia di due anni.

La notizia della morte dell'imprenditore è arrivata nella giornata di ieri, giovedì 22 settembre, e si è rapidamente diffusa in tutta la Val Trompia dove l'uomo era molto conosciuto nel mondo del tiro a volo e della caccia. A comunicare la sua scomparsa è stata proprio l'armeria a conduzione familiare che gestiva insieme ai fratelli. Il messaggio è stato diffuso attraverso i canali social dell'azienda.

Tra gli abitanti di Gardone Val Trompia c'è ora profondo dispiacere per una morte avvenuta troppo presto. I compaesani ricordano Piotti come un uomo buono e solare. La salma dell'uomo riposa nella casa funeraria L'AltraRiva di Gardone Val Trompia in attesa dei funerali e della sepoltura.

Gestiva l'armeria di famiglia

La ditta Armi F.lli Piotti era stata fondata negli anni Settanta dal padre Arnaldo e dallo zio Faustino. La gestione dell'armeria era poi passata a Sergio Piotti e ai fratelli Manuel, Fabio e Rudy. L'azienda si è affermata nella produzione di armi, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del settore. All'interno dell'azienda di famiglia, il 54enne ricopriva l'incarico di responsabile del reparto meccanico.