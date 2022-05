Muore a 40 anni in Thailandia il pizzaiolo bresciano Matteo Attianese, lutto a Rezzato Matteo Attianese non ce l’ha fatta. Il 40enne bresciano è morto a seguito del violento schianto nella notte appena trascorsa a Pattaya, in Thailandia.

Matteo Attianese non ce l'ha fatta. Il 40enne bresciano è morto a seguito del violento schianto nella notte appena trascorsa a Pattaya, in Thailandia. Attianese, pizzaiolo gourmet che aveva lavorato anche alla Cascina dei Sapori di Rezzato di Antonio Pappalardo, si è spento sulla strada su cui è caduto con la sua motocicletta.

Matteo Attianese muore a 40 anni in un incidente stradale in Thailandia

Attianese si sarebbe schiantato verso le 3 della notte scorsa. Il 40enne originario di Brescia avrebbe perso il controllo della Yamaha che guidava finendo fuori strada. L'impatto con un palo dell'illuminazione non gli avrebbe lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa è arrivata in Italia alle prima luci dell'alba di oggi, mercoledì 11 maggio, lasciando sgomenti i suoi concittadini di Rezzato, paese nel quale ha vissuto fino al 2019. Proprio nel settembre di due anni e mezzo fa aveva deciso di trasferirsi in Thailandia aprendo una pizzeria insieme ad un amico.

Una vita trascorsa in pizzeria, lo piangono i famigliari e gli amici

Dopo l'inaugurazione, la decisione di restare nel Paese pur senza interrompere i rapporti con Pappalardo e gli amici rimasti nel Bresciano i quali assicurano che Matteo, ogni qual volta tornava a casa, non perdeva occasione per passare dalla Cascina dei Sapori. Quarantenne da poco tempo, lascia i genitori e gli amici di una vita, oltre ai colleghi con cui ha condiviso anni di lavoro nelle cucine. Non è ancora nota la data dei funerali e il rientro in Italia della sua salma.