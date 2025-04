video suggerito

Muore a 26 anni mentre fa clownterapia ai pazienti del Niguarda di Milano: chi era Filippo Bonacchi Filippo Bonacchi è morto a 26 anni lo scorso sabato 28 marzo durante una sessione di clownterapia all'ospedale Niguarda di Milano. L'attore originario di Pistoia sarebbe stato colto da un malore.

A cura di Enrico Spaccini

Filippo Bonacchi (foto da Instagram)

Stava mettendo in scena i suoi soliti numeri di clownterapia davanti ai pazienti dell'ospedale Niguarda di Milano, quando Filippo Bonacchi si è accasciato a terra per un malore improvviso. Il 26enne è stato soccorso lo scorso sabato 28 marzo, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte del giovane attore di teatro, ma intanto in molti lo ricordano sui social per il suo talento e la sua attività di volontariato negli ospedali.

Bonacchi era originario di Pistoia, in Toscana, ed era arrivato a Milano dopo il liceo per frequentare la Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi'. Una volta diplomato, nel 2021 si era trasferito a Parigi per continuare il suo percorso di formazione all’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

"Ho molto amato questo tizzone di vita bruciante, volato a Parigi per completare gli studi dell'amato Lecoq e diventare danzatore, performer e clown dirompente", lo ha ricordato Marinella Guatterini, una delle insegnanti della ‘Paolo Grassi': ". Non mancava di mandarmi disegni, di chiamarmi e si ricordava di me ad ogni piè sospinto. Questo la Morte non lo doveva fare".

Nel 2022, insieme ad alcuni colleghi, Bonacchi aveva fondato la Compagnia Teatrale Bacchetti con l'obiettivo di fare "teatro strano, ma bello". Dopodiché era entrato a far parte dell'Associazione ‘Veronica Sacchi'. In qualità di "volontario con naso rosso", indossava un camice punteggiato da palline colorate e andava negli ospedali per fare i numeri di clownterapia davanti ai pazienti ricoverati.

Proprio durante uno di questi spettacoli al Niguarda, lo scorso sabato 28 marzo Bonacchi sarebbe stato colto da un malore. Dopo un breve ricovero, il 26enne è deceduto per cause che saranno stabilite dall'autopsia.