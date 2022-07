Mucca assetata cade nella piscina di una casa privata, salvata dai vigili del fuoco Una mucca è caduta nella piscina di un’abitazione privata nel Varesotto.

Forse aveva sete o, forse, esattamente come noi umani, stava morendo di caldo. Fatto sta che all'improvviso, nel pomeriggio di oggi giovedì 28 luglio, una mucca allontanatasi dal pascolo è finita in una piscina di un'abitazione privata. È successo a Porto Valtravaglia, nella provincia di Varese. Per soccorrerla e trarla in salvo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'animale fortunatamente sta bene ed è stato riaffidato al suo proprietario.

Mucca cade nella piscina di una casa privata

Avvicinatasi troppo al bordo della piscina della casa sulla sponda varesina del Lago Maggiore, la mucca è capitombolata nel contenitore d'acqua non riuscendo più a uscire. I proprietari di casa che sono stati presi in contropiede per l'accaduto, sono rimasti stupiti per quanto successo sotto i loro occhi ma, dopo un primo momento di sorpresa, hanno immediatamente allertato i soccorsi chiedendo l'intervento dei pompieri per aiutarli a salvare l'animale.

Salvata dai vigili del fuoco e riportata al pascolo

Nel frattempo, si sono assicurati che la mucca non andasse sott'acqua e rischiasse di morire annegata. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno assicurato l'animale con delle fasce e delle corde, poi l'hanno sollevato e infine e stratto dalla vasca piena d'acqua. La mucca è stata poi riconsegnata al proprietario che si è accertato delle sue condizioni di salute. Verificato che l'animale stesse bene, l'ha ricondotto al pascolo. La mucca sta bene e i proprietari di casa dovranno solo cambiare l'acqua per potersi tuffare nuovamente.