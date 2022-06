Moschea a Milano, Sala tira dritto: “Ci saranno polemiche ma noi andiamo avanti” Il sindaco di Milano Beppe Sala si è nuovamente espresso circa la possibilità di costruire una moschea in città.

Non arretra di un passo il sindaco di Milano Beppe Sala in merito alla questione relativa alla realizzazione di una moschea in città. Il primo cittadino, commentando l'offerta arrivata dalla Casa della Cultura musulmana sita in via Padova 144, che ha fatto richiesta per l'immobile comunale di via Esterle, ha detto che "le polemiche ci saranno però noi andiamo avanti consapevoli del fatto che è giusto e sicuro".

Moschea a Milano, Sala: Andiamo avanti, è una soluzione sicura

Sala, a margine della presentazione di Dropcity, ha poi aggiunto che quello relativo alla costruzione della moschea "è un tema più banale di quanto si suppone e lo si strumentalizza", spiegando di credere che "per i milanesi tra l'idea che i musulmani preghino sul marciapiede o in uno spazio adeguato, sia meglio la seconda soluzione". Il sindaco di Milano si è poi congedato ricordando che "è previsto dalla nostra Costituzione. Noi l'abbiamo fatto con garbo e misura, senza immaginare mega moschee".

Mosche a Sesto, Foggetta: Tutti hanno diritto di professare propria fede

Recentemente anche il candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni Michele Foggetta ha parlato dell'eventualità di costruire una moschea nella ex Stalingrado d'Italia. Rispondendo ad un articolo de Il Giornale, Foggetta ha ribadito "l'impegno a garantire i Diritti imprescindibili riconosciuti dalla Costituzione. La propaganda di destra è solo funzionale ad un’assenza di proposte e di idee su quella che sarà la città nel futuro e sintomatica della paura di perdere la città".