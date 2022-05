Moschea a Sesto, il candidato sindaco Foggetta: “Tutti hanno diritto di professare la propria fede” Il candidato sindaco del centrosinistra di Sesto San Giovanni, Michele Foggetta, è tornato sulla possibilità di realizzare una moschea.

Il candidato sindaco del centrosinistra di Sesto San Giovanni, Michele Foggetta, è tornato sulla possibilità di realizzare una moschea nella città alle porte di Milano rispondendo ad un articolo de Il Giornale in cui vengono citate alcune frasi giudicate come discutibili. In merito alla costruzione del luogo di culto per i fedeli musulmani, il centrodestra si è sempre schierato contro.

Foggetta, candidato sindaco Sesto: Moschea? Tutti hanno diritto di professare propria fede

Nella nota stampa diramata, Foggetta ha ribadito che la sua coalizione si prende "l'impegno di garantire i Diritti imprescindibili riconosciuti dalla Costituzione. La propaganda di destra è solo funzionale ad un’assenza di proposte e di idee su quella che sarà la città nel futuro e sintomatica della paura di perdere la città". Foggetta ha poi aggiunto che "il diritto sancito anche dalla Costituzione di ogni sestese a praticare la propria fede religiosa non è contestato da nessuno, neppure dal sindaco pro tempore leghista, tanto che la struttura provvisoria è ancora nell'area di Via Luini".

"Sesto San Giovanni non sarà una piccola Mecca"

Il candidato del centrosinistra ha però sottolineato che "nessuno pensa di fare di Sesto San Giovanni una città meta di pellegrinaggi religiosi con santuari o moschee che portino a Sesto San Giovanni fedeli da tutta la regione. Saremo la città della ricerca e della salute, ed è semplicemente fuori luogo immaginarci anche come la piccola Mecca, la piccola Gerusalemme e neppure la grande San Giovanni Rotondo d'Italia. Ogni progetto – ha poi concluso Foggetta – che dovesse essere approvato sarà assolutamente in linea con le reali esigenze della comunità locale".