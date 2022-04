Morte di Anselmo Campa, un vicino: “Gridava al telefono il giorno prima che lo trovassero morto” Le grida al telefono di Anselmo Campa il giorno prima che venisse trovato morto hanno insospettito un vicino di casa. Gli inquirenti hanno posto sotto esame lo smartphone.

A cura di Alessia Rabbai

Un vicino di casa di Anselmo Campa, l'imprenditore cinquantaseienne trovato morto con ferite alla testa, ha spiegato agli investigatori di averlo sentito gridare la telefono il giorno prima che venisse rinvenuto il suo cadavere. Il residente ha descritto quella intercorsa tra Campa e il suo interlocutore "una chiamata agitata". Un comportamento insolito quello che ha destato l'attenzione del vicino, il quale ha spiegato che solitamente Campa era silenzioso e riservato. Gli inquirenti hanno sequestrato il suo smartphone, che sarà analizzato. L'esame del dispositivo potrebbe aiutare chi indaga ad acquisire informazioni utili sull'omicidio. Il delitto risalirebbe alla serata di martedì 19 aprile nell'abitazione di via Nembrini 56 nel Comune di Grumello del Monte in provincia di Bergamo, a trovarlo senza vita sono stati quattro amici.

Le ipotesi sull'omicidio di Anselmo Campa

Le indagini sull'omicidio di Anselmo Campa sono in corso e al momento non si esclude nessuna ipotesi. Tra le più probabili c'è quella che lo vede vittima di un furto finito male. Ma non esclude che qualcuno abbia intenzionalmente ucciso l'imprenditore. Rispetto a questa ipotesi a finire sotto alla lente d'ingrandimento degli investigatori è la telefonata "animata" del giorno prima in cui è stato trovato morto. Sulla salma di Campa, terminati i rilievi all'interno dell'appartamento e portata in obitorio, nei prossimi giorni sarà svolta l'autopsia, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. Sul cadavere infatti sono stati evidenziati segni di violenza: ha una profonda ferita al capo. I risultati degli esami autoptici effettuati dal medico legale serviranno a chiarire l'orario esatto della morte e le cause che hanno provocato il decesso, per compiere il quale al momento si pensa che sia stato utilizzato un martello. L'arma del delitto non è stata però ancora ritrovata.