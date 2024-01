Morta per shock anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù: interdizione per le due titolari del laboratorio Anna Bellisario è la studentessa di 20 anni che è morta per uno shock anafilattico causato da un tiramisù: oggi è stata disposta l’interdizione per le due titolari del laboratorio che lo ha prodotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

È stata disposta l'interdizione dall'attività imprenditoriale per i titolari del laboratorio (madre e figlio), dal quale è uscito il tiramisù che è costato la vita ad Anna Bellisario, la ventenne che è morta durante una cena in un fast food del centro di Milano.

L'allergia

La giovane è morta il 5 febbraio 2023. Prima di assaggiare il tiramisù, aveva chiesto informazioni sul prodotto e si era assicurata che fosse vegano e sopratutto che non ci fossero tracce di latte: Bellisario, infatti, aveva una forte allergia alle proteine del latte. Un problema con la quale conviveva da quando era nata: era, infatti, perfettamente consapevole della gravità della situazione. Nonostante l'attenzione prestata dalla stessa, la studentessa dopo poche cucchiate si è sentita male.

Il dessert contaminato

La ragazza, infatti, ha perso i sensi. È stata portata d'urgenza in ospedale, ma nonostante l'impegno dei medici è morta pochi giorni dopo. È poi emerso che quel dessert, che sarebbe stato venduto dalla società produttrice come vegano, era contaminato: c'erano infatti alcune tracce di latte. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. In queste ore è arrivata poi la richiesta dei magistrati che è stata accolta dalla giudice per le indagini preliminari Fiammetta Modica.

"L’attività investigativa ha consentito di individuare la causa dell’accaduto nel tiramisù parzialmente ingerito dalla vittima, per presenza di beta-lattoglobuline nonostante il prodotto fosse venduto come ‘vegano’”, ha scritto il procuratore Marcello Viola in un comunicato. Dalle analisi svolte, infatti, è stato stabilito che nessun altro alimento ingerito quella sera abbia causato lo shock anafilattico. È stato inoltre escluso che la contaminazione sia avvenuto all'interno del ristorante perché il vasetto era "perfettamente sigillato".