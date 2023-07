Morta la bimba di 7 anni colpita da malore in piscina oggi a Pavia: aperta indagine La bimba è stata trasportata d’urgenza al San Matteo di Pavia. Ma è deceduta nel tardo pomeriggio. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

È morta la bimba di 7 anni che sarebbe stata colta da un malore oggi in piscina a Battuda, in provincia di Pavia. La piccola, originaria di Rozzano, in provincia di Milano, stava facendo il bagno nella vasca principale dell'impianto natatoria, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasta per del tempo sott'acqua, per motivi non chiari, sotto alcuni gonfiabili che si trovavano nella piscina. L'episodio è accaduto attorno alle ore 12,00 di oggi, domenica 9 luglio 2023. La bimba sarebbe stata quindi trovata priva di sensi da un bagnino che l'avrebbe subito soccorsa e portata a bordo piscina. Immediatamente è partita la chiamata ai soccorsi.

La corsa disperata in ospedale

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha avviato subito le manovre salva-vita per rianimarla che sono durate a lungo. La bimba, quindi, dopo i primi soccorsi, è stata trasportata urgentemente in ambulanza presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Qui, i medici hanno cercato in ogni modo di salvarle la vita. Le sue condizioni, però, secondo quanto appreso, sarebbero apparse disperate fin dal primo momento dell'arrivo in ospedale. La bimba purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta in ospedale nel tardo pomeriggio.

Aperta una indagine

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini di rito e i rilievi per fare chiarezza sull'episodio. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili a ricostruire la vicenda. Non è ancora chiaro se la bimba sia finita sott'acqua in seguito a un malore o per altre cause.