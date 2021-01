Morta a 104 anni la “nonna di Capralba”: il cordoglio del sindaco e di tutto il paese

Capralba, piccolo paese in provincia di Cremona, è in lutto per la scomparsa di Angela Ciapelletti. La “nonna di Capralba”, che in paese tutti conoscevano come Gina e amavano, è morta all’età di 104 anni. Da circa un mese era ospite della locale residenza sanitaria assistenziale: “Un abbraccio da parte di tutta la comunità ai famigliari”, ha scritto il sindaco del paese.