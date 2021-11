Morde la compagna alle braccia e alle gambe e poi le spacca un dente: arrestato Il 47enne dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella loro casa di Lodi, inoltre, è stato trovato oltre un chilo di marijuana.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un caso di violenza sulle donne in Lombardia. Negli scorsi giorni, un uomo è stato arrestato per maltrattamenti dopo aver picchiato, per l'ennesima volta, la sua compagna. È successo a Lodi dove in un appartamento sono intervenuti i carabinieri che hanno portato in carcere il 47enne e poi chiamato i soccorsi per fornire cure mediche alla donna.

In casa trovato anche oltre un chilo di marijuana

I militari di Lodi hanno colto in flagranza di reato l'uomo: per lui quindi sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Durante un litigio, ha morso la donna alle braccia e alle gambe e le ha spaccato un dente. La vittima è stata quindi portata in ospedale dove è stata medicata. Dalle ricostruzioni dei militari è emerso che i due convivevano da sette anni. I maltrattamenti sono iniziati quattro anni fa. Dopo averlo arrestato, i carabinieri hanno perquisito casa e hanno trovato oltre un chilo di marijuana.

A Milano 30enne condannato a quattro anni e quattro mesi

Solo un mese fa a Milano un altro uomo, un trentenne, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per aver picchiato la sua ex fidanzata nel settembre del 2019. Al momento si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Oltre a scontare la pena, l'uomo dovrà pagare un risarcimento di 40mila euro proprio nei confronti della ragazza alla quale una volta, al culmine delle violenze, aveva anche spaccato la mandibola. Per l'uomo non si tratta della prima condanna: già una volta era stato condannato a due anni e due mesi di carcere per aver picchiato un'altra ex fidanzata.