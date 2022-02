Moratti: “In Lombardia l’indice Rt è sceso a 0,63. Verso la fase endemica” In Lombardia l’indice Rt è sceso a 0.65: a dirlo è l’assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che spiega che i ricoveri sono calati: “Si può forse parlare di una malattia che diventa endemica”.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

In Lombardia l'indice Rt è sceso e adesso si attesta attorno allo 0,63: a dirlo è l'assessora al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Nel suo intervento a Sky, andato in onda nella giornata di oggi, venerdì 4 febbraio, l'assessora ha spiegato che anche i ricoveri stanno migliorando: "Più che la fine di una pandemia – ha spiegato – si può forse parlare di una malattia che diventa endemica".

Scendono i ricoveri e l'incidenza dei casi ogni centomila abitanti

Il rischio di zona arancione è ormai lontano. Per passare nella fascia più a rischio è necessario che i posti letto in terapia intensiva superino la soglia al 20 per cento, quelli nei reparti ordinari superino il 30 per cento e l'incidenza dei casi superi i 150 casi ogni centomila abitanti. Secondo quanto riportato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 in terapia intensiva è scesa dell'1 per cento: al momento si attesta al 12 per cento. Ancora alta, seppur in calo, è anche la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area no critica. In questo caso è al 28 per cento. Anche l'incidenza dei casi, seppur a livelli "da zona rossa", è in calo: al momento è di 1.001 ogni centomila abitanti.

Il bollettino di oggi

Il bollettino di oggi, venerdì 4 febbraio, in Lombardia si sono registrati 11.340. Per quanto riguarda i ricoveri attualmente ci sono 2.814 persone nei reparti di area medica, 85 in meno rispetto al giorno precedente, e 216 in terapia intensiva. In questo caso sono due in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda le province, il territorio a registrare il maggior numero di casi è Milano con 3.457 casi.