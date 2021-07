Monzambano, auto con due bimbe di 10 anni a bordo si ribalta: interviene l’elisoccorso Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Monzambano, in provincia di Mantova. Un’auto con una famiglia a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo. Quattro le persone ferite: si tratta di due bambine di 10 anni e di due ragazze di 16 e 19 anni. Per soccorrerle è intervenuto anche l’elisoccorso, ma per fortuna nessuna è in pericolo di vita.

A cura di Francesco Loiacono

Paura nel primo pomeriggio di ieri a Monzambano, in provincia di Mantova. Un'auto, con a bordo una famiglia con figli piccoli, è finita fuori strada per cause da accertare e si è ribaltata. L'incidente stradale, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 14 sulla strada Valeggio, che collega Valeggio sul Mincio, in Veneto, con Monzambano. La vettura, sulla quale si trovavano in totale cinque persone, dopo essere uscita fuori strada ha terminato la propria corsa in un campo, adagiata su una fiancata, riportando evidenti danni.

Ferite due bambine di 10 anni e due ragazze di 16 e 19 anni

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto l'Areu ha inviato quattro ambulanze e anche un elicottero, intervenuto per precauzione dal momento che tra le persone coinvolte c'erano anche due bambine di 10 anni. Per fortuna nessuno tra i feriti è in pericolo di vita. Quattro in totale le persone che nell'incidente hanno riportato traumi: oltre alle due bimbe di 10 anni figurano anche due ragazze di 16 e 19 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Mantova per le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere, a cui sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e i vigili del fuoco per le operazioni di recupero dell'auto e di messa in sicurezza del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro.