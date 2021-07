Brutto incidente nella mattinata di ieri, sabato 10 luglio, lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia. All'altezza del casello di Broni, paese in provincia di Pavia, un'automobile – per cause ancora da accertare – è stata protagonista di un rocambolesco schianto. Ribaltatasi più volte, la vettura è uscita dalla carreggiata. Feriti tutti e tre i presenti, due uomini di 66 e 61 anni e un bambino di 7. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno medicato i tre, tutti cittadini francesi, prima di portarli in ospedale.

Auto finisce fuori strada e si ribalta, ferito un bimbo di 7 anni

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 10. Sul tratto Pavese dell'autostrada dove è avvenuto l'incidente, il 118 regionale ha inviato un'automedica, due ambulanze e l'elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo. Una volta arrivati nei pressi del casello di Broni, i soccorritori hanno trovato i tre feriti in condizioni fortunatamente non gravissime. Tra loro anche un bambino di 7 anni, il primo ad essere stabilizzato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli altri due uomini di 66 e 61 anni sono stati invece trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona. Nessuno dei tre sembrerebbe in pericolo di vita. Per aiutare l'evacuazione del veicolo da parte dei feriti, è servito l'intervento dei vigili del fuoco. Con loro, sul posto, anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Spetterò a loro ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, avvalendosi anche delle testimonianze dei presenti.