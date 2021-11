Monza, 39enne si dà fuoco in strada: ricoverato in gravi condizioni con ustioni su tutto il corpo Un uomo di 39 anni si è dato fuoco questa mattina in strada a Monza. Al momento è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

A cura di Simona Buscaglia

Dramma questa mattina a Monza. Un uomo di 39 anni si è dato fuoco in strada alle sei e mezza, in via Luciano Manara. Secondo quanto riportato dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), l'uomo, dopo essere stato trasportato in ambulanza in codice rosso, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni su gran parte del corpo.

Ancora sconosciute le cause del gesto

Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dei soccorritori del 118, con medici e paramedici a bordo di un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Monza. Secondo le prime informazioni restano ancora tutte da capire, al momento, le ragioni del tentato suicidio del 39enne. Non si sa quindi se sia stato un gesto dettato da problemi di natura psichiatrica o se sia stato invece causato dalla disperazione per dei problemi che affliggevano l'uomo. Ora spetterà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche se sembra che non ci siano dubbi sul gesto volontario, senza quindi il coinvolgimento di altre persone. Nelle prossime ore si cercherà di capire se qualcuno abbia o meno assistito alla scena.

Uomo si dà fuoco in stazione centrale a Milano

Un dramma simile a quello avvenuto oggi a Monza, era accaduto a gennaio scorso, sempre in Lombardia ma questa volta a Milano. Un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, si era dato fuoco con della benzina in un sottopassaggio nei pressi della stazione Centrale del capoluogo lombardo. Il 45enne era stato trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni su tutto il corpo, anche se in gravi condizioni, non era fortunatamente in pericolo di vita.