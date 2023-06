Molestie sessuali nelle agenzie pubblicitarie: cosa sta succedendo a Milano Sta emergendo a Milano un vero e proprio scandalo che colpisce il mondo delle agenzie pubblicitarie: si è scoperchiato un vaso di Pandora sulle molestie sessuali a cui molte dipendenti sarebbero sottoposte.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 9 giugno scorso il noto esponente del mondo pubblicitario Massimo Guastini ha rilasciato un'intervista a Monica Rossi (pseudonimo di un creator famoso nel settore) in cui ha accusato un celebre direttore creativo di un'azienda pubblicitaria di aver molestato alcune dipendenti e colleghe. Quelle parole hanno permesso a tante donne di raccontare le violenze fisiche e psicologiche alle quali sono state sottoposte in diverse società. Un fiume in piena che sta travolgendo il comparto della pubblicità nel silenzio assordante della maggior parte di giornali, radio e televisioni. La discussione sta prendendo piede soprattutto sui social network: Instagram, Facebook e Linkedin hanno permesso a diverse vittime di connettersi, raccontare e denunciare.

La stagista molestata nel 2011 da un noto direttore creativo

Il primo caso di violenza di cui Guastini ha avuto notizia risale al 2011. All'epoca la ventenne Giulia S. lavorava come stagista per una delle sue agenzie. È proprio al suo capo che ha deciso di raccontare quanto subito da un personaggio noto. A lui ha spiegato che una sera aveva deciso di partecipare a un evento dedicato al mondo della grafica. Prima di quel convegno, aveva scambiato alcuni messaggi su Facebook con un altro celebre direttore creativo scoprendo che anche lui sarebbe stato presente a quella manifestazione. Una volta all'evento, i due si sarebbero incontrati e avrebbero iniziato a parlare. La serata stava procedendo tranquillamente, fino a quando la ragazza ha detto di dover andare via.

Il direttore creativo le avrebbe offerto un passaggio: cinquantenne, autorevole e con la fama di essere un punto di riferimento per il mondo della pubblicità, Giulia non ha avuto alcun problema ad accettare la sua offerta. L'uomo però l'avrebbe condotta in una strada secondaria dove avrebbe iniziato ad avanzare richieste sessuali che la ragazza ha rifiutato categoricamente. Lui ha insistito, ma dopo alcune ore ha deciso di accompagnarla a casa con la promessa che se la prossima volta sarebbe stata più "gentile" avrebbe avuto una grande carriera. Da quel giorno ha iniziato a scriverle continuamente: la ventenne ricorda la paura di andare a lavoro e tornare a casa. Ed è allora che ha deciso di raccontare tutto a Guastini.

Leggi anche Accusati di violenza sessuale, la Procura chiede il processo per i calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni

Guastini ha così deciso di denunciare ai massimi vertici del settore quanto successo. Per prima cosa ha avvisato l'Art Directors Club Italiano, senza però ottenere alcuna presa di posizione. Anzi. Lo stesso club, nel 2019, ha scelto quello stesso direttore creativo come giurato in un noto evento pubblicitario. Guastini è tornato alla carica e ha chiesto al Club di allontanarlo. Adci ha però scelto di non escluderlo, ma di non affidargli i portfolio di giovani creator donne. Una misura alquanto irrisoria.

La Chat degli 80

Nel frattempo, mentre si consumava questa battaglia che ha lasciato nella giovane Giulia S. ferite profonde, anche un'altra nota agenzia è stata travolta da uno scandalo: We Are Social. Più o meno nello stesso periodo, alcune dipendenti scoprono l'esistenza di una chat denominata "La Chat degli 80" in cui tutti gli uomini dell'azienda venivano aggiunti. All'interno sono state inviate foto e commenti che facevano riferimento al fisico delle loro colleghe. Parole cariche di sessismo che culminavano addirittura in un file Excell. L'azienda ha deciso di trattare la questione internamente: la chat è stata chiusa e sono stati creati incontri ad hoc sul tema dell'inclusione e della diversity. Nessuno è stato licenziato.

E proprio in questi giorni, mentre si accende la polemica sull'altro direttore creativo accusato da Guastini, uno dei soci fondatori di We Are Social ha deciso di commentare un post sul suo Facebook ammettendo l'esistenza di quella chat.

La denuncia di Tania e delle altre creator

In questi stessi giorni, diverse creator hanno deciso di raccontare le loro esperienze. Su Instagram a portare avanti questa battaglia è Tania che, attraverso alcune storie, ha raccontato di quanto subito in alcune aziende in cui ha lavorato. Colloqui in cui le sono state fatte allusioni sessuali, insulti da parte di capi, ma anche da stagisti uomini e fino a cene organizzate con il solo scopo di compiacere i clienti.

Nel frattempo il 13 giugno l'Adci, presieduto da Stefania Siani, ha deciso di pubblicare una nota stampa in cui ha decretato l'espulsione del noto direttore creativo accusato da Guastini. Lo ha fatto, però, senza spiegare il motivo di questa decisione. Una (l'Azienda delle comunicazioni unite) ha scelto di avviare un tavolo tecnico per discutere di quanto sta accadendo in questo mondo. Un modo per fare i conti con un racconto da incubo che nasce proprio a Milano e che lascia numerosi dubbi e perplessità su quanto avvenga in un settore che, soprattutto negli ultimi anni, ha promosso e creato campagne contro la violenza sulle donne e la discriminazione.