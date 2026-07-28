Molestano verbalmente alcune ragazze in discoteca, poi si scatena una rissa all’esterno: tre arresti

Molestie verbali nei confronti di tre ragazze, spintoni, minacce e infine una rissa scatenata fuori da una discoteca della Bergamasca: è quanto successo ieri sera. Tre persone sono state arrestate.

Foto di repertorio (da iStock)

Avrebbero molestato verbalmente alcune ragazze all'interno di una discoteca e poi sarebbero rimasti coinvolti in una rissa all'esterno del locale. È quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 27 luglio, dove i carabinieri di Osio Sotto (Bergamo) hanno arrestato tre persone. Un uomo poi è stato ricoverato in ospedale.

L'episodio è accaduto all'una di notte. I tre ragazzi sarebbero stati coinvolti in una discussione, avvenuta all'interno della discoteca, che sarebbe nata da qualche spintone tra la folla e molestie verbali rivolte ad alcune donne. Dopo quanto accaduto, ci sarebbero state alcune provocazioni. Poi, una minaccia che è stata lanciata prima di varcare l'uscita: "Ci vediamo fuori".

All'esterno del locale, poi si è scatenata la rissa. Calci e pugni, che hanno spinto alcune persone a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri di Osio Sotto sono giunti subito sul posto e, appena arrivati, hanno trovato a terra un uomo di 41 anni, A.M. che è residente a Seregno (Monza e Brianza), con ferite al volto e abbondanti perdite di sangue. Gli operatori sanitari del 118, allertati subito dai militari, hanno trasferito il 41enne al pronto soccorso del Policlinico San Marco di Osio Sotto.

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Poco distante, hanno individuato un 26enne, J.R. residente a Seriate (Bergamo), con escoriazioni alle mani dovute probabilmente allo scontro fisico. Ancora, un 24enne, D.A. residente a Gorle (Bergamo), che ha provato a scappare a piedi verso l'area parcheggi non appena ha visto i lampeggianti dei carabinieri. Dopo una decina di metri, è stato bloccato dai militari.

Dopo aver ricostruito la dinamica e ascoltato alcuni testimoni, per tutti è tre è scattato l'arresto: sono accusati di rissa aggravata perché sono state causate delle lesioni. Tutti e tre, dopo aver trascorso una notte in una camera di sicurezza, sono stati portati davanti ai giudici del Tribunale di Bergamo dove è stato celebrato il processo per direttissima. Al termine di questo, è stato convalidato l'arresto, ma non è stata emessa alcuna misura perché è stata considerata la loro incensuratezza.