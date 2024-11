Molesta una ragazza alla stazione di Monza e aggredisce due vigili: 28enne condannato

video suggerito

Un 28enne è stato condannato in rito abbreviato dal Tribunale di Monza a 1 anno e 8 mesi per i reati di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, lo scorso febbraio, aveva molestato una 27enne alla stazione ferroviaria e aveva aggredito i due agenti della polizia locale che erano intervenuti in sua difesa. Il giudice dell'udienza preliminare, Andrea Giudici, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma.

L'episodio si era verificato nella serata di venerdì 23 febbraio nei pressi della stazione ferroviaria di Monza, dopo le 19. Una 27enne era appena scesa da un convoglio e si stava dirigendo verso casa quando è stata avvicinata dal 28emme, di origine egiziana, senza fissa dimora e senza precedenti penali. Il giovane l'avrebbe palpeggiata una prima volta in quell'occasione e poi una seconda quando la ragazza stava risalendo le scale del sottopasso della stazione.

Arrivata sul piazzale, la 27enne si era rivolta a un equipaggio della polizia locale che era in servizio per il quotidiano presidio dell'area. I vigili avevano rintracciato e fermato il soggetto che, però, aveva aggredito anche loro provocandogli lesioni giudicate guaribili in una settimana.

Il 28enne era stato quindi arrestato e il gip, convalidando il fermo, aveva disposto per lui la misura cautelare del carcere. Ora è stato processato con rito abbreviato. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza lo ha ritenuto colpevole di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, condannandolo a 1 anno e 8 mesi e disponendo l'obbligo di firma.