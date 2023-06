Minorenni si sfidano facendo flessioni tra i binari del treno: il “gioco” social ripreso con i cellulari Nel pomeriggio di ieri lunedì 26 giugno nella stazione di Parabiago, alle porte di Milano, tre minorenni si sono sfidati a giochi pericolosissimi tra i binari. Nel 2018 in un altra sfida social un 15enne era morto travolto da un treno.

A cura di Giorgia Venturini

Una sfida al limite tra ragazzini sui binari del treno. È quello che è andato in scena vicino alla stazione di Parabiago, alle porte di Milano, nel pomeriggio di ieri lunedì 26 giugno. Qui verso le 17 un gruppo di ragazzi giocavano sui binari ad attraversarli in continuazione. Ma c'è di più: uno di loro si è messo a fare flessioni in mezzo a un binario chiedendo agli amici di filmarlo e fotografarlo. Questi "giochi" molto pericolosi che sono stati fermati fortunatamente dagli agenti di polizia intervenuti.

Cosa è successo nella stazione di Parabiago

Stando alla ricostruzione dei fatti tre ragazzi si sono dati appuntamento in stazione e hanno iniziato a sfidare la sorte. Prima correndo e attraversando i binari in prossimità anche dell'arrivo del treno e poi anche eseguendo flessioni tra le rotaie con tanto di materiale digitale che documentava tutto questo. Una sfida altamente pericolosa che sarebbe poi molto probabilmente finita sui social. I giochi pericolosi – come riporta La Prealpina – sono infatti stati ripresi con lo smartphone.

Gli agenti di polizia hanno fermato i tre ragazzi: si trattano di minorenni, uno dei quali con età inferiore ai 14 anni, e tutti residenti in zona a Parabiago. I giovani sono stati accompagnati poi al comando di polizia locale dove sono stati anche convocati i genitori.

Nella stessa stazione un ragazzo di 15 anni è morto per un'altra sfida social

Nel 2018 nella stessa stazione un ragazzo di 15 anni è rimasto vittima proprio di un gioco pericoloso tra amici: sdraiarsi sui binari e attendere così fino all'ultimo l'arrivo dei treni. Mentre tutti gli altri amici guardavano dalla banchina. Il 15enne è stato travolto e ucciso dal treno. A riprendere tutto quanto accaduto sono state le immagini delle telecamere di video sorveglianza della stazione.

La vittima si chiamava Abderrahman El Essaidi, era nato in Italia e aveva origini marocchine. Era residente poco lontano da Parabiago, a San Giorgio a Legnano. La madre, arrivata in stazione, ha avuto un malore. Sul caso ha indagato la Procura di Busto Arsizio.