Minacciano e rapinano un disabile in metropolitana: due uomini finiscono in carcere Due uomini di 21 e 37 anni sono finiti in carcere per aver messo a segno una rapina ai danni di una persona con disabilità mentre era in metropolitana. I due sono stati rintracciati e fermati dagli agenti di polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Avevano messo a segno una rapina nei confronti di un ragazzo con disabilità di 25 anni, ora due uomini di 21 e 37 anni sono scattate le manette. L'accusa è di rapina aggravata in concorso, per cui ora è scattata la custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono allo scorso 11 dicembre: stando a quanto riferisce la Questura di Milano erano le 19 quando la vittima in sedia a rotelle stava per utilizzare il montascale per salire dalla banchina treni al piano mezzanino della fermata metropolitana M2 Porta Genova. Qui è stato avvicinato dal due rapinatori, di origini marocchina, e gli hanno rubato il telefono: tutto è avvenuto mediante l'uso della forza e sotto minaccia. I due uomini infatti lo hanno costretto a farsi consegnare il cellulare, in caso contrario avrebbero agito con la violenza.

La vittima soccorsa da alcuni passanti

A correre in aiuto al 25enne in caso di rapina sono stati un uomo e una donna: hanno allontanato i malviventi cercando di fermarli ma senza riuscirci. Sono scattati subito i soccorsi: i poliziotti hanno raccolto l'identikit degli aggressori e la testimonianza della vittima e si sono messi alla caccia dei due rapinatori. Circa tre ore dopo nella farmacia della fermata della linea rossa di Milano gli agenti hanno individuato il 21enne che è stato trovato in possesso del telefono della vittima: dagli accertamenti è emerso che aveva dei precedenti di polizia. Ieri giovedì 13 gennaio invece la polizia ha individuato il complice in zona Lambrate: la misura cautelare in carcere è stato emessa ieri per entrambi i rapinatori, così poco dopo sono stati trasferiti in carcere.