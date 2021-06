in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri di Carpenedolo, comune in provincia di Brescia, con l'accusa di aver minacciato per mesi l'ex moglie. L'uomo, che era già stato denunciato due volte dalla donna e dal suo nuovo compagno, da mesi continuava a perseguitare l'ex compagna perché non aveva mai accettato la sua decisione di troncare il loro rapporto. Dal momento della rottura erano iniziati i messaggi minatori a ogni ora del giorno e della notte e perfino gli appostamenti. Una situazione insostenibile, che aveva portato l'ex e il suo nuovo compagno a denunciare lo stalker 61enne ai carabinieri già ad aprile e a maggio.

Sorpreso sotto casa dell'ex moglie con un coltello: il 61enne è finito ai domiciliari

Anche per questo motivo l'uomo era già noto ai carabinieri: nonostante le denunce però il 61enne non ha desistito dai suoi atti persecutori e ha anzi alzato ulteriormente il livello di pericolosità delle sue azioni. Due notti fa infatti l'ex marito è stato sorpreso dai carabinieri sotto la casa dell'ex moglie. I militari dell'Arma lo hanno perquisito, trovandogli addosso un coltello da cucina: l'uomo è stato subito arrestato e portato in carcere e nella mattinata di ieri l'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto per il 61enne i domiciliari. Non si può sapere ovviamente cosa l'uomo intendesse fare col coltello, ma la vicenda ricorda purtroppo altri episodi che si sono conclusi in tragedia. La speranza è ora che l'arresto e i domiciliari bastino per far desistere definitivamente lo stalker 61enne dai suoi atti persecutori.