Minaccia la moglie e i carabinieri: “Taglio la gola ai vostri figli”, denunciato

Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Seregno per aver minacciato la moglie e i militari intervenuti per provare a sedare gli animi.

Tutto è successo la notte scorsa, quella a cavallo tra ieri e oggi, quando la donna ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 dicendo di sentirsi minacciata dal marito che, visibilmente ubriaco, tentava di entrare con prepotenza nella sua abitazione. La donna ha chiesto l'intervento immediato dei carabinieri che si sono presentati sul posto a bordo di una gazzella. Una volta visti i militari, l'uomo ha cominciato a urlargli contro, insultandoli. Poi, gli si è avvicinato con fare minaccioso minacciando di morte i carabinieri stessi e i loro figli: "Ti vengo a prendere a casa a te e tuo figlio e vi taglio la gola", le parole riportate dalle forze dell'ordine.

Denunciato, è già noto alle forze dell'ordine

I militari hanno quindi operato una lunga mediazione per sedare gli animi e riportare il 35enne alla calma. Una volta tranquillizzato, l'uomo è stato fermato e identificato e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale. La donna, anch'essa 35 anni e di origini calabre come il marito, con precedenti penali simili a quelli dell'uomo, ha rinunciato alle cure mediche offerte dagli operatori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Di conseguenza, ha rifiutato anche il trasporto in ospedale.