Minaccia la ex dai domiciliari: “Appena esco ti stacco i denti e abuso di te per strada” Un 48enne ha minacciato la ex compagna nonostante fosse già agli arresti domiciliari. La Procura ha chiesto il suo trasferimento cautelare in carcere, visto che oggi sarebbe dovuta terminare la precedente reclusione.

Un 48enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Monza e portato in carcere. Oggi, martedì 6 giugno, la precedente condanna sarebbe giunta al termine. Tuttavia, la Procura ha richiesto per lui una nuova custodia cautelare perché nonostante il regime restrittivo a cui era sottoposto avrebbe continuato a minacciare e maltrattare la ex compagna che lo aveva denunciato. L'uomo le aveva già detto che una volta terminati i domiciliari sarebbe andato a cercarla per "staccarle i denti e abusare di lei in mezzo alla strada”.

I maltrattamenti alla ex moglie

Il 48enne si era separato dalla moglie nel 2021. Durante quella relazione, però, si sarebbe reso protagonista di numerose condotte violente nei confronti della ormai ex coniuge. Lesioni, maltrattamenti e minacce lo avevano portato a un arresto domiciliare scontata presso l'abitazione di alcuni parenti.

Terminata la prima relazione, ne ha intrapreso una nuova con un'altra donna. In breve tempo, però, anche in questo caso avrebbe messo in atto ripetute aggressioni, arrivando a commettere violenze sessuali, a diffondere illecitamente immagini e video sessualmente espliciti, alla tortura e al sequestro di persona.

Le minacce dai domiciliari e il nuovo arresto

La nuova compagna ha deciso di presentare denuncia e di farsi ricoverare in ospedale nel mese di gennaio 2023 per i maltrattamenti subiti. Il 48enne è stato, poi, arrestato in flagranza di reato durante una di queste aggressioni e sottoposto ai domiciliari.

Tuttavia, in poco tempo sarebbe riuscito a convincere la compagna a riprendere il loro rapporto e a concedergli un'altra opportunità. Anche in questo caso, però, ha ricominciato a minacciare e maltrattare la donna, arrivando ad affermare che una volta terminati i domiciliari sarebbe andato a cercarla per “staccarle i denti e abusare di lei in mezzo alla strada”.

Poiché oggi sarebbe terminata la misura degli arresti domiciliari, la Procura di Monza alla luce delle nuove minacce ha richiesto, e ottenuto dal gip, una custodia cautelare in carcere eseguita nel pomeriggio del 3 giugno.