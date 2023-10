Minaccia gli operatori dell’Unicef che raccolgono soldi a Milano per i bimbi di Gaza: “Ripeti Palestina e ti uccido” Calci, spintoni e testate contro gli operatori dell’Unicef. Un uomo ha aggredito gli operatori in pettorina azzurra in corso Buenos Aires, nel pieno centro di Milano. La scena è stata immortalata in un video pubblicato su un canale Telegram.

Un momento dell’aggressione agli operatori Unicef a Milano

Un uomo si è scagliato contro alcuni operatori che raccoglievano fondi per l'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, nel centro di Milano. Ha iniziato a insultarli e minacciarli colpendoli con calci, spintoni e testate. La scena è stata ripresa in un video che ha fatto il giro dei social suscitando forte indignazione.

Minacce agli operatori Unicef nel centro di Milano

I fatti sono accaduti in corso Buenos Aires, in zona Porta Venezia, davanti a uno degli ingressi della linea rossa della metropolitana. L'uomo si è avvicinato in modo minaccioso agli operatori con la pettorina azzurra e ha iniziato a inveire contro di loro in inglese: "Ripeti Palestina ancora una volta e ti uccido". Nel mentre, si aggirava tra il marciapiede e un vicino negozio spintonando gli operatori.

Unicef Italia ha confermato l'episodio avvenuto a Milano in una nota, confermando che le persone aggredite sono "alcuni dialogatori del programma ‘Unicef Face to Face' che stavano raccogliendo adesioni per le donazioni regolari in sostegno dei programmi dell'Unicef nel mondo". Tra i destinatari degli aiuti ci sono anche i bambini di Gaza, fatto che ha probabilmente scatenato l'ira dell'uomo. "L'Unicef Italia esprime solidarietà per i dialogatori aggrediti ed elogia la loro reazione non violenta di fronte a una pesante provocazione fisica e verbale".

Il video ha fatto il giro dei social

Il video è stato inizialmente pubblicato il 9 ottobre sul canale Telegram in lingua ebraica, "BackYard", letteralmente "Cortile", ma negli ultimi giorni è stato rilanciato anche sugli altri social. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Michele Albiani ha postato sul suo profilo Instagram il video esperimento solidarietà nei confronti degli operatori aggrediti "vittime di questa violenza inaudita nel pieno centro di Milano, mentre raccolgono fondi per i bambini e le bambine".