Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: bombe su un ospedale di Gaza: “500 morti”. Biden arriva a Tel Aviv da Netanyahu

La tensione è sempre più alta in Medio Oriente. Bombe ed esplosioni in un ospedale a Gaza: "500 morti". Netanyahu: "A colpire sono i terroristi, non Israele". Jihad islamica nega responsabilità. Guterres (ONU): "Non giustificata punizione collettiva" per gli attacchi di Hamas.

Oggi Joe Biden arriva a Tel Aviv per vedere il premier israeliano Bibi Netanyahu. La Giordania ha annullato l'incontro a 4 con il numero uno della Casa Bianca, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen previsto ad Amman.