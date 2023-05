Minaccia e aggredisce i genitori perché non vogliono prestargli denaro: arrestato Un uomo è stato fermato dai carabinieri della provincia di Brescia dopo che ha minacciato e picchiato i suoi genitori.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver minacciato e aggredito i suoi genitori: è successo nella serata di ieri, lunedì 8 maggio, in Valcamonica. Fortunatamente la coppia non ha riportato gravi ferite. L'uomo, che si trova in carcere, dovrà adesso rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione.

Il figlio aveva chiesto denaro ai genitori

Nella serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Breno hanno ricevuto una segnalazione per maltrattamenti: arrivati in casa della coppia, hanno trovato un 38enne che aveva appena aggredito i genitori e aveva distrutto gli arredi dell'appartamento. Stando alla loro testimonianza, il figlio aveva chiesto denaro al padre e alla madre. Una richiesta che, negli ultimi tempi, è avvenuta abbastanza spesso. Il padre, forse per questo motivo, ha deciso di non aiutarlo.

L'aggressione e le minacce

Il diniego ha fatto andare su tutte le furie il 38enne che ha prima minacciato i suoi familiari e poi li ha anche spintonati. Spaventati dalla possibilità che la situazione potesse degenerare, i due hanno chiamato subito i carabinieri. Quando i militari sono arrivati in casa, hanno tratto in arresto l'uomo. Padre e madre non hanno riportato gravi ferite e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Leggi anche Picchia e minaccia la moglie: la figlia lo caccia da casa e lo fa arrestare dalla polizia

Nella giornata di oggi, martedì 9 maggio, il 38enne è stato portato davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e per tentata estorsione.