Minaccia di bruciargli casa e di farlo picchiare, divieto di avvicinamento per l’ex di un 42enne Incubo finito per un uomo di 42 anni perseguitato dalla ex compagna di 32 che non accettava la fine della loro relazione durata un paio di mesi.

Ha dovuto cambiare casa chiedendo asilo ad un suo amico per diverse settimane per sfuggire alla persecuzione della sua ex che ora, come ordinato dal giudice del Tribunale di Monza, ha il divieto di avvicinamento. Incubo finito per un uomo di 42 anni stalkerizzato da una donna di 32 che al termine della loro relazione d'amore durata un paio di mesi non si è rassegnata, cominciando a raggiungerlo a casa sua a tutte le ore.

Perseguita l'ex compagno, ora ha il divieto di avvicinamento

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, i carabinieri di Seregno hanno applicato la misura emessa dal tribunale nei giorni scorsi. Tutto risale all'anno scorso. La relazione tra i due era finita nel febbraio 2021 per volontà dell'uomo che riteneva la compagna troppo gelosa. Lei, però, non si è mai arresa alla volontà dell'uomo e col passare del tempo i suoi comportamenti sono diventati sempre più molesti. Si faceva trovare fuori dalla casa del 42enne, suonava incessantemente il citofono a ogni ora. Allora, il 42enne si è deciso a staccarlo ma nemmeno questo ha fermato la ex che ha cominciato a battere i pugni contro la porta di ingresso della sua abitazione.

La donna l'ha minacciato di bruciargli casa e farlo picchiare dagli amici

Secondo quanto emerso, inoltre, la 32enne avrebbe danneggiato anche l'automobile dell'uomo con un bastone. Tale comportamento ha indotto il 42enne brianzolo a parcheggiarla in un luogo segreto, lontano dal raggio d'azione della ex compagna. Ma la persecuzione non era finita: la donna è arrivata a minacciarlo di bruciargli casa e di farlo picchiare da alcuni suoi conoscenti, uno dei quali lo avrebbe chiamato promettendogli di aspettarlo fuori da lavoro. Le molestie sono proseguite anche online, sui social network e con centinaia di messaggi spediti a tutte le ore del giorno. Il 42enne ha persino cambiato numero e cancellato tutti gli account ma in qualche modo lei riusciva sempre a rintracciarlo.