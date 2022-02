Minacce ed estorsioni ai “rivali” di un’asta: a processo un carabiniere e la moglie Al via il processo che vede imputato un carabiniere e sua moglie con l’accusa di turbativa d’asta, estorsione, concussione, violenza privata, atti persecutori e peculato.

A cura di Giorgia Venturini

Si sono aperte le porte del Tribunale di Mantova per il carabiniere di 50 anni e la moglie di 46 anni. Oggi per loro si è tenuta la prima udienza che li vede imputati con l'accusa di turbativa d’asta, estorsione, concussione, violenza privata, atti persecutori e peculato. I fatti risalgono quando il militare era in servizio nella stazione di Bigarello, in provincia di Mantova. Secondo l'accusa – e stando a quanto riportato sulla Gazzetta di Mantova – la coppia tra il 2014 e il 2015 aveva deciso di acquistare un'abitazione di Castelbelforte che sarebbe andata all'asta perché a quanto pare aveva altri acquirenti. Il carabiniere e la moglie volevano a tutti costi questa proprietà mettendo in atto persino la violenza: sempre secondo l'accusa avrebbero fatto forti pressioni con tanto di minaccia e offerta di denaro.

Offerti 5mila euro ai "rivali" per farsi da parte

Allora erano scattate le indagini della Procura di Mantova alla fine della quali aveva chiesto il rinvio a giudizio per entrambi, aggravato dal fatto che il marito è un carabiniere. Nel dettaglio, gli inquirenti hanno spiegato che la coppia aveva fatto uso di minacce e toni violenti per far desistere i loro "rivali" a partecipare all'asta. E ancora: il militare e la moglie avrebbero offerto anche 5mila euro agli altri acquirenti per rinunciare e avrebbero anche minacciato la moglie della coppia rivale interessata all’immobile. Alla donna avrebbero detto di "portarle via i bambini" se non si fosse messa da parte. Le vittime avevano trovato il coraggio di denunciare e allora erano scattate le indagini. Per la prossima udienza bisognerà attendere a fine ottobre.