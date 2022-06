Milano, violento frontale tra due auto: cinque ragazzi miracolosamente illesi Miracolo a Milano. Cinque ragazzi sono usciti praticamente illesi da un violento frontale che ha riguardato le due auto su cui viaggiavano.

(Foto: Parrella, Fanpage.it)

È successo un mezzo miracolo a Milano nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno. Erano da poco passate le due del mattino quando due automobili si sono scontrate violentemente in un frontale che ha ridotto ad un ammasso di lamiere un veicolo e distrutto buona parte del secondo. Teatro dell'accaduto, l'imbocco del ponte di via Farini in direzione via Valtellina, a poche decine di metri dall'ingresso principale del Cimitero Monumentale.

Miracolo a Milano, ragazzi escono miracolosamente illesi da un frontale

Sul posto si sono immediatamente precipitate due ambulanze e un'automedica inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, arrivate insieme ad una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale di Milano. I pompieri hanno dato supporto ai soccorritori per estrarre dalle auto accartocciate i feriti, un totale di cinque persone di età compresa tra 22 e i 30 anni. Incredibilmente, nessuno dei cinque feriti ha riportato ferite gravi, nemmeno da codice giallo. Due di loro hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre gli altri tre sono stati accompagnati nei pronto soccorso dei vari nosocomi milanesi per ulteriori accertamenti in codice verde. Avrebbero riportato solo qualche contusione.

(Foto: Parrella, Fanpage.it)

L'area è stata interdetta al traffico per lunghi tratti della nottata. Gli agenti della locale si sono messi al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto ed attribuire eventuali responsabilità, oltre a regolare il traffico che, a quell'ora, è già rallentato a causa dei semafori lampeggianti. Le due auto sono state portate successivamente via da due carro attrezzi.