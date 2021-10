Milano, venditore ambulante rapinato e accoltellato al viso in stazione Centrale Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo che, ieri sera, avrebbe rapinato e ferito con un coltello un venditore ambulante di 43 anni. È accaduto fuori dalla stazione centrale di Milano. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente dimesso dall’ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato derubato e accoltellato: un uomo di 43 anni, venditore ambulante, è stato aggredito fuori dalla Stazione centrale di Milano. L'aggressione si è verificata ieri pomeriggio, lunedì 25 ottobre. Fortunatamente il 43enne non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che, poco dopo, hanno arrestato un ragazzo di 26 anni. Il giovane è accusato di tentata rapina aggravata.

Il 26enne lo ha accoltellato al volto

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che il 26enne si sia avvicinato al venditore. Dopo avergli portato via alcuni gadget per gli smartphone, il 43enne gli avrebbe chiesto di pagare quanto preso o almeno di restituirlo. Il 26enne avrebbe quindi preso un coltello dalla tasca e lo avrebbe ferito al volto. Una persona presente sul posto ha così chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti, che si trovavano in zona con una volante, sono arrivati e hanno trovato il 26enne. Il venditore invece è stato trasferito in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

A Varese arrestato un ragazzo di 21 anni

Sempre ieri un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Il 21enne sarebbe salito un po' alticcio su un autobus della linea Varese – Luino. Nonostante le richieste del conducente e dei passeggeri di scendere, il ragazzo è rimasto a bordo. Sono quindi intervenuti i carabinieri: nel tentativo di identificarlo è iniziata una colluttazione e il 21enne ha tentato di disarmare uno dei militari. Una volta portato in caserma in arresto, li avrebbe minacciati di morte.