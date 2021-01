in foto: (Immagine di repertorio)

Un'altra tragedia della solitudine e della disperazione a Milano. Nella mattinata di oggi, sabato 2 gennaio, un uomo è stato trovato morto all'interno del sottopassaggio tra via Ferrari e viale don Sturzo, vicino alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. La vittima è un senzatetto di nazionalità egiziana di 53 anni. Pochi purtroppo i dubbi su quanto accaduto: l'uomo sarebbe morto per cause naturali, legate alle temperature vicino allo zero di questi giorni e forse a pregresse cattive condizioni di salute del 53enne.

Sul corpo non c'erano segni di violenza: l'ipotesi è di una morte per cause naturali

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 10.30. Pare che a dare l'allarme sia stato un altro clochard che conosceva la vittima. Sul posto sono arrivati gli equipaggi del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, oltre agli agenti della polizia ferroviaria. Per l'uomo, purtroppo, non c'era ormai più niente da fare. Dopo un esame esterno da parte dei medici, non sono stati trovati segni di violenza sul corpo. Sembra doversi escludere dunque l'ipotesi di una morte violenta, anche se adesso continuano gli accertamenti da parte della Polfer. Stando alle testimonianze raccolte finora, la vittima era stata vista viva per l'ultima volta nella mattinata di ieri, Capodanno. Avrebbe trascorso le sue ultime ore di vita da solo, come era ormai abituato a fare, cercando riparo nel sottopasso ferroviario: il giaciglio dove ha trovato la morte, lontano da tutti. Un triste destino che, specie con i rigori dell'inverno, accomuna purtroppo altri senzatetto: l'ultimo era stato un ragazzo di 25 anni, trovato morto in un fossato non lontano da Mortara, in Lomellina, probabilmente ucciso dal freddo.