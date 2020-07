in foto: (Repertorio)

Un uomo di 67 anni è stato rapinato del suo Rolex da 5.000 euro in via Coluccio Salutati a Milano. Il furto, avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 17 luglio, verso le 10, sarebbe stato operato da una donna di giovane età che l'uomo ha descritto come dell'Est Europa. Tutto è successo in pochi minuti, quando il 67enne è stato avvicinato dalla presunta 20enne con la scusa di chiedere informazioni. E mentre lui stava per rispondere, lei gli avrebbe afferrato il braccio sfilandogli l'orologio dal polso per poi mettersi in fuga. Sulla vicenda indaga la polizia di Milano.

Padre e figlio rapinati degli orologi dal valore di 80.000 euro

Lo scorso 4 luglio, sempre a Milano, un altro furto che ha visto due costosi orologi come bottino, si è consumato in via Bergognone, a pochi passi d via Tortona e porta Genova. Secondo quanto ricostruito, padre e figlio, di 69 e 42 anni, sono stati rapinati dei loro preziosi del valore di circa 80.000 euro in pieno giorno. I due erano appena usciti da un ristorante della zona dove avevano pranzato quando, verso le 13.30, avvicinati dai due malviventi, si sono visti minacciare con un coltello. Padre e figlio, quindi, si sono slacciati il Panerai e il Girard Perregaux che avevano ai polsi e li hanno consegnati ai criminali che poi si sono dileguati. Successivamente, i due hanno allertato la polizia che ora indaga sull'accaduto. Gli agenti sperano di trovare elementi rilevanti nelle immagini registrate dalle telecamera di videosorveglianza della zona dopo aver raccolto le testimonianze dei due.