Serataccia per i riders di Milano quella di ieri, lunedì 25 gennaio, a causa dei numerosi incidenti che li hanno riguardati. In meno di un quarto d'ora, infatti, sono stati ben tre i sinistri registrati lungo le vie cittadine mentre i corrieri del cibo a domicilio erano impegnati ad effettuare una consegna.

Tre incidenti in meno di un quarto d'ora per tre riders

Secondo quanto riportato da Milanotoday, il primo incidente si è verificato alle 21.06 in zona Gallaratese, in via delle Ande, verso il civico 5, dove un ragazzo di 19 anni in bicicletta è stato investito da un'automobile. L'incidente, serio ma non grave, ha richiesto l'intervento degli operatori sanitari del 118, inviati sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che dopo una prima medicazione sul posto l'hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho. Lì è stato ricoverato per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Il secondo incidente si è poi verificato due minuti più tardi, alle 21.08, in corso San Gottardo. Questa volta la vittima è un ragazzo di 20 anni, travolto da una seconda auto il cui conducente si è immediatamente fermato a prestare soccorso anche se avrebbe lasciato dei dati parziali prima di andarsene e successivamente tornare sul luogo del sinistro. I ghisa si sono insospettiti e la sua posizione è al vaglio dei vigili. Anche in questa occasione è servito l'intervento dei volontari del 118 che l'hanno trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico.

Infine, il terzo incidente, si è verificato alle 21.19 in via Donatello, all'angolo con via Garofalo, dove una terza automobile ha travolto un rider di 24 anni. Il ragazzo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli e le sue condizioni sarebbero un po' più serie di quelle degli altri due, nonostante fortunatamente non sia in pericolo di vita.