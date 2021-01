Milano, tonnellate di droga dall’Albania e dal Sud America: fermato traffico internazionale

La guardia di finanza di Milano ha fermato un traffico internazionale di sostanze stupefacenti: la droga partiva dall’Albania e dal Sud America per arrivare in Italia e fornire soprattutto le piazze milanesi. Il gip ha così disposto 19 ordinanze cautelare di cui due in carcere, nove agli arresti domiciliari e otto con obbligo di dimora. Dal 2016 inoltre sono state sequestrate due tonnellate di droga tra cocaina, hashish e marijuana.