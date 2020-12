Spari nella notte nel quartiere milanese di Baggio, una "stesa" in stile camorristico. Per questo gli agenti della polizia di Stato di Milano

hanno arrestato tre ragazzi – uno di 23 anni, un ventottenne e il fratellastro diciannovenne – ritenuti responsabili del tentato omicidio, con l'uso di armi da fuoco, di un venticinquenne e del ferimento di un suo amico di 32 anni.

Spari a Baggio: stesa in stile camorristico

L'episodio si è verificato nelle prime ore del 5 luglio scorso. I tre arrestati erano fuggiti dopo aver sparato dal finestrino di un'auto lanciata a forte velocità. A scopo intimidatorio avevano esploso altri due colpi di pistola che avevano danneggiato l'atrio di un condominio e una vettura. I poliziotti, coordinati dal pm Nicola Rossato e dal procuratore aggiunto Laura Pedio, hanno ricostruito che i tre, dopo essersi procurati una pistola semiautomatica calibro 30 Luger 7,65 e un'altra arma semiautomatica calibro 9X21 avevano raggiunto, a bordo di una Fiat Punto, via Creta, a Baggio, dove e si erano appostati per attendere la vittima dell'agguato.

Tentato omicidio di un 25enne, sparati 12 colpi

All'arrivo del bersaglio, che in compagnia di tre amici stava uscendo da casa, avevano esploso, ad altezza uomo, almeno 12 colpi d'arma da fuoco. Per errore avevano colpito un suo amico, di trentadue anni, ferito al piede sinistro. Lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Subito dopo i tre

autori si erano allontananti ad alta velocità verso via Valsesia dove, all'altezza del civico 44, avevano esploso altri due colpi. Movente dell'agguato, hanno stabilito gli agenti della Mobile, un diverbio tra le due fazioni, la stessa notte, in un locale in via Novara, nel quartiere di San Siro. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati i telefoni cellulari dei tre ragazzi, che verranno esaminati, oltre a munizionamento a salve.