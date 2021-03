"Il Governo proroga la gratuità dell'occupazione suolo per i tavolini per i bar e i ristoranti fino a giugno 2021": ad annunciarlo tramite un post su Facebook, nella serata di mercoledì 24 marzo, è l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran. Lo stesso assessore ricorda però che al momento "siamo ancora in zona rossa e quindi non è possibile utilizzare gli spazi esterni dei locali e dei ristoranti, ma dobbiamo cercare di guardare con ottimismo ai prossimi mesi".

Maran: La speranza è che venga prorogata anche nei prossimi mesi

L'iniziativa adottata dal comune di Milano lo scorso anno è stata confermata. La speranza è che questa possibilità venga ancora prorogata nei prossimi mesi: "Ma soprattutto – prosegue l'assessore – che tornino le condizioni sanitarie per poterli utilizzare". In questo momento infatti la Lombardia è in zona rossa e probabilmente ci rimarrà ancora fino a Pasqua quando la misura sarà estesa a tutta Italia. Nella fascia più critica non è possibile consentire alle persone di poter consumare seduto all'interno o fuori dal locale.

In zona rossa i bar e i ristoranti restano chiusi

In zona rossa bar, ristoranti, pub, pasticcerie e altri locali non possono svolgere servizio di consumazione ai tavoli. Per loro è previsto solo quello di asporto – consentito fino alle 22 nel rispetto del coprifuoco nazionale – e domicilio che invece può proseguire normalmente. Questa particolare misura è applicata anche in zona arancione. Per poter consentire ai cittadini di poter consumare al tavolo bisogna infatti aspettare di essere inseriti in zona gialla.