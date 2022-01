Milano, spacca il naso ai poliziotti che lo vogliono identificare: arrestato un 27enne Un 27enne ha spaccato il naso a due agenti della polizia di Milano che lo volevano identificare. Arrestato, ha numerosi precedenti simili.

Follia a Milano dove in via Santa Rita da Cascia un uomo di 27 anni, cittadino ucraino poi risultato avere numerosi precedenti, ha mandato in ospedale due poliziotti. Tutto è successo alle prime ore di mercoledì quando la pattuglia degli agenti ha incrociato la strada dell'uomo. I poliziotti, in zona per una segnalazione relativa ad un furto a bordo auto, hanno notato il 27enne e, fermato, hanno cercato di identificarlo.

L'inaspettata e violenta reazione del 27enne ha colto in contropiede gli agenti. Dapprima l'uomo ha sferrato un pugno in faccia a uno dei due poliziotti, quello che gli aveva chiesto i documenti. Poi lo ha afferrato per il collo allontanandolo da sé e ha cercato di scappare oltre il cancello di un condominio. Dopo aver assistito impotente alla scena, il collega del poliziotto colpito si è messo immediatamente sulle tracce del malvivente, riuscendo a raggiungerlo. Questi, però, non ha voluto saperne di fermarsi e ha colpito al volto anche il secondo agente, fracassandogli le ossa del naso. A quel punto i poliziotti, nonostante le ferite e le condizioni di salute non stabili, sono riusciti a placcarlo e ad ammanettare il loro aggressore. Caricato sulla volante, è stato portato in Questura dove gli agenti hanno scoperto come il 27enne avesse diversi precedenti proprio per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, le stesse accuse che gli sono state mosse ora. Dopo l'arrivo in Questura, i due agenti colpiti violentemente sono stati trasportati in pronto soccorso per medicare le ferite. Sono stati poi dimessi con una prognosi di 12 e di 20 giorni.