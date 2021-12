Milano, scoperti 14 pacchi con dentro della droga in un centro postale: arrestato un 45enne Aveva ordinato della droga che doveva arrivare in un pacco direttamente a casa sua a Milano. Per questo motivo per un 45enne pregiudicato sono scattati gli arresti domiciliari.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un pregiudicato di 45 anni è stato arrestato per aver ordinato via posta della droga. Il pacco era stato seguito dalle forze dell'ordine dopo che all'interno di un centro postale milanese erano stati trovati 14 pacchi, tutti con del contenuto sospetto. Una volta giunti sul posto gli agenti della Polizia hanno scoperto il traffico di stupefacenti. Dentro i quattordici colli sono stati infatti trovati 180 grammi di diverse sostanze.

Gli agenti hanno seguito il pacco fino al destinatario

A quel punto le forze dell'ordine hanno seguito uno degli indirizzi indicati su uno dei pacchi, che portava in un appartamento in via Arese. La Polizia ha atteso che i 34 grammi di cocaina contenuti nel cartone arrivassero al destinatario per poi bloccare l'uomo dopo il ritiro. All'interno della sua abitazione sono stai trovati anche 20 grammi di crack, un bilancino di precisione e per questo l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. Sui restanti pacchi e i rispettivi destinatari sono adesso in corso diversi accertamenti e indagini.

Altri arresti per spaccio a Milano

Solo la settimana scorsa la Polizia di Milano aveva arrestato quattro spacciatori e sequestrato 60 chili di droga oltre a circa 60mila euro in contanti in diverse operazioni sul territorio. Tutto era partito da un controllo degli agenti dell'antidroga nel quartiere San Siro. Qui era stato fermato un 51enne a bordo di una Citroen C4, all’altezza dello svincolo con il Gallaratese. Nel suo portabagagli, dentro uno scatolone di cartone, gli agenti avevano trovato cinque confezioni sottovuoto di marijuana, per un totale di circa 5 chili e mezzo di droga.