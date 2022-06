Milano scende nella classifica delle migliori città per studenti: troppo cara Milano perde posizioni nella classifica internazionale delle migliori città studentesche a causa del costo della vita troppo elevato. Positive invece l’efficienza della città, il mix tra attività culturali e glamour, le possibilità concrete di trovare il lavoro dei sogni.

Un 48esimo posto tra le migliori città universitarie di tutto il mondo. Un buon risultato, sì, ma in peggioramento di due posizioni rispetto all'anno scorso. Qual è il motivo della discesa? Il costo della vita a Milano. Ovvero l'insieme di tasse universitarie, affitto, prezzi di servizi e oggettistica. Ennesimo spunto di riflessione su un fenomeno ormai in esplosione: lo scarto tra la crescita vertiginosa del capoluogo lombardo e tutto ciò che sta lasciando indietro. In questo caso, i giovani. Milano sta diventando insomma una città per ricchi?

Milano città attrattiva

Nella classifica QS Best Student Cities di quest'anno, Milano è comunque l'unica città italiana – insieme a Roma, che però occupa il 74esimo posto – a figurare nell'elenco. Ad attrarre gli studenti (secondo i 98mila partecipanti al sondaggio) è il mix tra attività culturali, locali alla moda, glamour e buon cibo, senza contare il fiore all'occhiello accademico che è il Politecnico di Milano.

Menzione d'onore allo shopping e alla vita notturna, tra discoteche e la scena musicale famosa in tutta Italia. Non ultime l'efficienza dei trasporti pubblici, e le possibilità concrete di trovare il lavoro dei sogni e di fare carriera. Nonché il fermento sportivo presente sul territorio, e trainato dalla presenza delle due eccellenze calcistiche Inter e Milan.