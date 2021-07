Milano Scalo Romana, ecco come sarà il villaggio delle Olimpiadi invernali 2026 Oggi è stato presentato il masterplan del Villaggio Olimpico previsto per i Giochi del 2026 che sorgerà allo Scalo Romana: “Questo sarà il cuore dei Giochi in Lombardia”, ha detto il presidente di Regione Attilio Fontana. Nell’area saranno ospitati gli atleti, i loro tecnici e coloro che parteciperanno ai Giochi. I lavori saranno consegnati nel 2025 e al termine delle Olimpiadi, il Villaggio sarà trasformato in uno studentato mentre l’intera area rimarrà al servizio dei cittadini rispettando l’ambiente.

A cura di Ilaria Quattrone

"Sarà il cuore dei Giochi in Lombardia nel 2026": ad affermarlo è stato il presidente di Regione Attilio Fontana durante un incontro alla Triennale di Milano in cui è stato presentato il Masterplan del Villaggio Olimpico per i Giochi invernale del 2026. All'interno della struttura vivranno – per alcune settimane – gli atleti, i tecnici e coloro che parteciperanno all'evento. Il villaggio, che sorgerà allo Scalo Romana, sarà una delle opere più importanti di tutto il masterplan.

Il Villaggio diventerà uno studentato green e digitale

Il progetto, come è stato sempre annunciato negli ultimi anni, sarà uno strumento di rilancio per la città e la Regione. L'obiettivo infatti sarà quello di dar vita a un'area per i cittadini, a misura dei cittadini e nel pieno rispetto dell'ambiente. In particolare, una volta concluse le manifestazioni sportive, sarà trasformato in un residence dedicato agli studenti. Anche in questo caso saranno due i punti fermi: il green e il digitale. L'idea è quella di creare piste ciclabili e pedonali, foreste sospese, orti urbani e spazi dedicati ai bambini e ai giovani. I lavori, assegnati al gruppo Skidmore, Owings & Merrill, saranno consegnati a luglio del 2025.

Fontana: Sarà uno dei più grandi lasciti alla città di Milano

"Il villaggio – ha continuato il Governatore Fontana – è anche uno dei più grandi lasciti, in termini di strutture, che le Olimpiadi daranno alla città di Milano, al centro del progetto di rinnovamento e di rigenerazione urbana che Regione ha da tempo promosso insieme agli altri soggetti firmatari dell'Accordo Scali". Il piano di investimento riguarderà non solo lo Scalo Romano, ma anche l'area di Santa Giulia, l'ex Palasharp, le infrastrutture viarie e ferroviarie e tutti i collegamenti con la Valtellina.

Previsti oltre 36mila nuovi posti di lavoro

Fin da quando è stato annunciato che le olimpiadi si svolgeranno a Milano e Cortina, è stato sottolineato che nasceranno nuovi posti di lavoro. Una affermazione che è stata ribadita oggi dal Presidente. Alcuni mesi fa infatti era stato chiesto a due università di stimare gli impatti economici dei giochi. Gli atenei avevano parlato di 36mila nuovi posti di lavoro e oltre 4,3 miliardi di euro di impatto sulla produzione: "Oggi – ha spiegato – con gli ulteriori investimenti che la Regione ha promosso con il Piano Lombardia e con le risorse aggiuntive previste dal Governo nazionale, questi numeri possono essere tranquillamente rivisti al rialzo".