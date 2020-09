Prima li hanno rapinati, poi li hanno presi a bottigliate. Così due ragazzi di 23 e i 26 anni sono stati ricoverati in ospedale nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aggressione, arrivata per mano di altri due giovani, è avvenuta in via Guglielmo Pepe, nei pressi di Isola, zona della movida milanese.

Rapinati e aggrediti con dei cocci di bottiglia

Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 3.30 di mattina, gli aggressori hanno fermato per strada i due giovani intimandoli di farsi consegnare uno dei telefoni cellulari in possesso delle vittime. Queste, una volta ceduto lo smartphone, sono riuscite a riaverlo ma mentre si dava rapidamente alla fuga per evitare nuovi problemi, sono state raggiunte nuovamente dai due ragazzi che, armati di cocci di bottiglia, li hanno nuovamente aggrediti prendendoli a bottigliate. Dopodiché, i malviventi sono scappati, lasciano i due ragazzi feriti in strada. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato gli operatori sanitari che, dopo aver medicato i giovani, li ha trasferiti al pronto soccorso degli ospedali Fatebenefratelli e Città Studi.

I carabinieri hanno arrestato uno dei due aggressori

Fortunatamente, nessuno dei due ha patito ferite profonde e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Uno dei due, il 26enne ha rimediato una ferita superficiale al mento mentre il secondo, il 23enne, ha riportato una ferita sul viso. Allertati, i carabinieri hanno preso in mano il caso e con indagini lampo sono riusciti ad arrestare uno dei due aggressori. I militari sono sulle tracce del secondo.