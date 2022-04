Milano, rapina a bordo della 91: agente in borghese interviene e viene minacciato con un coltello Ennesima rapina a bordo di un autobus della linea 91 dell’Atm di Milano. L’aggressione con furto è andata in scena nella serata di ieri, giovedì 28 aprile, verso le 19.

Rapina a bordo della 91, agenti in borghese minacciato con un coltello

Secondo quanto riportato da MilanoToday, i due malviventi avrebbero approcciato la vittima, un 36enne senegalese, a bordo dell'autobus. Dopo averlo avvicinato, l'hanno strattonato per la felpa rubandogli lo smartphone. Sul pullman era presente anche un agente in borghese che si è accorto della rapina ed è intervenuto ma i due malviventi si sono scagliati anche contro di lui, prendendolo, insieme alla vittima della rapina, a calci e pugni. I due, malconci, sono riusciti comunque a rialzarsi facendo scendere dall'autobus gli aggressori. Una volta in strada, il 37enne e il suo complice hanno estratto un coltello minacciando il poliziotto e il cittadino senegalese.

Fortunatamente, proprio in quel momento è arrivata una pattuglia della polizia da cui sono scesi alcuni colleghi dell'agente che sono riusciti a bloccare a terra uno dei rapinatori. L'altro, invece, è riuscito a darsi alla fuga. Il 37enne marocchino è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Né il cittadino senegalese né il poliziotto in borghese hanno necessitato di cure mediche presso l'ospedale, tornando a casa in autonomia. Questo è solo l'ultimo episodio di violenza a bordo di un autobus della linea 91. Lo scorso 5 aprile una 75enne era stata derubata da quattro donne, poi arrestate, mentre a fine marzo un uomo era stato accoltellato alla testa mentre un suo amico veniva rapinato.