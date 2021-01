Tutti gli studenti in cortile per protesta. Oggi venerdì 15 gennaio gli studenti del liceo milanese "Tito Livio" hanno occupato il cortile interno della scuola di via Circo. L'iniziativa dei giovani arriva poco dopo quella degli alunni del liceo classico "Alessandro Manzoni": qui un gruppo di giovani, zaino in spalla, aveva dato il via lo scorso 12 gennaio a uno dei tanti presiti degli istituti di Milano. "Ci siamo ripresi/e la nostra scuola!", avevano scritto su Facebook alcuni dei protagonisti del gesto di protesta, riuniti nel "Collettivo Manzoni".

La protesta contro la didattica a distanza

Ora tocca ai ragazzi del Livio, anche loro in protesta contro la didattica a distanza. I primi a dare la notizia su Facebook sono stati gli amministratori della pagina Facebook di "Milano InMovimento": "Dopo il Manzoni è la volta del Tito Livio. La protesta verte sulle stesse parole d'ordine di quella del Manzoni di due giorni fa. Seguiranno aggiornamenti", si legge sul post. Continua così la protesta degli studenti contrari alla scuola da casa: se venisse confermata infatti la zona rossa in Lombardia, tutti gli studenti delle scuole superiori lunedì 18 gennaio non potranno ritornare in classe come precedentemente previsto.

Al Manzoni la preside aveva poi chiamato le forze dell'ordine

Già settimana scorsa il "Collettivo Manzoni" si era sfogato su Facebook: "Come studenti e studentesse è ormai da fin troppo tempo che veniamo trascurati/e, poiché in Italia la scuola non è assolutamente al primo posto tra le priorità. Chiediamo protocolli univoci e chiari che propongano soluzioni reali per migliorare la situazione in cui ci ritroviamo da quasi un anno. Non ci fermeremo finché la scuola non sarà resa un posto migliore e finché non verrà riaperta in sicurezza. Voi ce le togliete, noi ce le riprendiamo: il Manzoni c'è!". La preside dell'istituto aveva poi chiamato le forze dell'ordine, che hanno proceduto con l'identificazione degli studenti.