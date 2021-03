in foto: Foto: Fanpage.it

Nel venerdì dell'ultimo weekend di zona arancione rafforzato a Milano sono diversi, ma molti meno rispetto alle settimane precedenti, i giovani che hanno deciso di ritrovarsi sulle sponde del Naviglio in Darsena per godere delle temperature primaverili. Tra una birra e l'altra, i ragazzi che si trovano nei pressi di corso di Porta Ticinese sono radunati a gruppetti, cercando di rispettare le misure di distanza e indossando la mascherina, laddove non stiano bevendo o fumando, come testimoniano le foto di Fanpage.it.

Gruppi distanziati e nessun rave party illegale

Sembrano ormai lontani gli assembramenti di qualche settimana fa quando in Darsena si erano ritrovate centinaia di persone che hanno dato vita ad un rave party illegale con tanto di rissa. In quell'occasione, né i carabinieri né i vigili della polizia locale erano intervenuti finché alcuni giovani, forse in preda ai fumi dell'alcol, avevano dato vita ad una rissa con tanto di lancio di bottiglie di vetro che fortunatamente non avevano portato a ferimenti. Nei giorni subito successivi, le forze dell'ordine erano riusciti ad identificare gli organizzatori del rave party illegale, organizzato tramite un tam tam sui social. Secondo quanto riportato, si tratta di persone vicine agli ambienti anarchici che però non avrebbero avuto a che fare con la rissa scoppiata in tarda serata. Scenari che per il momento paiono essere lontani dal palesarsi in Darsena, nonostante una frequentazione non azzerata degli spazi ma comunque nel rispetto di quelle che sono le direttive della zona arancione scuro. Entro le 22 tutti dovranno farsi trovare a casa per via del coprifuoco nazionale fino alle 5 di domattina.