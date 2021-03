Ultimo weekend in zona arancione rafforzato per la Lombardia. Da lunedì 15 marzo infatti la Regione entrerà in zona rossa: una misura resa necessaria dall'aumento dei contagi da Covid-19, dei ricoveri e dalla velocità con la quale stanno circolando le varianti e in particolare modo quella inglese. Due le province più colpite: Milano e Brescia. E proprio per questi due territori, già nelle settimane precedenti, sono stati previsti provvedimenti più stringenti nei weekend. In particolare nel capoluogo meneghino dove due settimane fa erano stati organizzati party abusivi ed erano circolate immagini di maxi assembramenti.

Darsena e Navigli blindati

A Milano anche per questo weekend la Darsena e i Navigli saranno blindati. La misura era stata adottata dopo che nell'ultimo fine settimana in zona gialla, era stato organizzato un rave party violando tutte le regole anti Covid. La Prefettura da diversi giorni ha quindi previsto transenne agli ingressi laterali della Darsena – come accade già in Piazza Duomo – a cui si può accedere solo da piazza XXIV Maggio. Già ieri però non erano state segnalate situazioni di rischio. Alcuni giovani si sono ritrovati nell'ultimo venerdì prima della zona arancione rafforzata, ma nel rispetto delle norme e senza assembramenti.

Nuovi provvedimenti a Brescia

Anche a Brescia resta in vigore l'ordinanza che vieta il consumo di cibo e bevande nelle aree pubbliche (parchi, giardini e piazze). A questa misura si aggiungono però nuovi provvedimenti: nel mercato del sabato sarà consentito solo la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, saranno chiusi diversi parchi mentre per altri rimangono in vigore le regole previste nel Dpcm di marzo: divieto di assembramento, rispetto distanza di sicurezza, divieto di qualsiasi gara e competizione. Saranno inoltre rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine.