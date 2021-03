Con l'ufficializzazione del passaggio in zona rossa della Lombardia a partire da lunedì 15 marzo, si torna a pensare alle regole che bisognerà seguire per non incorrere in sanzioni e limitare al massimo la diffusione del contagio da Covid-19. Dopo 9 giorni di zona arancione rafforzato, la regione maggiormente colpita dalla pandemia da Coronavirus passa nella fascia peggiore che costringerà ancora tutti i negozi ad abbassare le saracinesche e i cittadini in casa. Ecco come cambiano le regole a partire da lunedì 15 marzo.

Le nuove regole per gli spostamenti in Lombardia zona rossa

Tutti gli spostamenti non necessari o motivati da questioni di lavoro, saranno vietati. I cittadini avranno l'obbligo di restare presso il proprio domicilio anche durante le ore non riguardate dal coprifuoco (dalle 5 alle 22). Resteranno vietati gli spostamenti in direzione delle seconde case e verso le altre regioni. Proibite anche le visite a casa di amici e parenti, a meno che non ci siano motivi di estrema necessità.

Cosa cambia per negozi, bar e ristoranti

I negozi dovranno chiudere. A differenza della zona arancione e della zona arancione rafforzato, le attività commerciali che non vendono beni di prima necessità non potranno più accogliere clienti all'interno dei loro spazi. Confermata la chiusura anche di bar e ristoranti che potranno continuare ad effettuare servizi di vendita ad asporto (fino alle 18 i primi, fino alle 22 i secondi) e di consegna a domicilio senza limiti di orario. Resteranno aperti i negozi come alimentari, supermercati, farmacie e tutti gli esercizi che vendono beni di prima necessità.

Lombardia zona rossa, le regole per le scuole

Anche le scuole resteranno chiuse, compresi gli asili nido. In zona rossa gli alunni lombardi dovranno proseguire le lezioni in didattica a distanza al cento per cento, così come avviene anche nella zona arancione scuro. Potrebbero però continuare a frequentare in presenza i figli degli operatori sanitari e di altre categorie essenziali.