Milano, la parrocchia lo ospita ma lui diventa aggressivo, colpendo poi anche i poliziotti: arrestato Un 25enne ospite di una parrocchia di Milano diventa aggressivo tanto da richiedere l’intervento della Polizia. Arrivati gli agenti il giovane ha aggredito anche loro.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Era ospite della Chiesa San Gerolamo di via don Calabria ma dopo alcuni giorni di insofferenza un 25enne gambiano con precedenti e irregolare ha cominciato a sferrare calci e pugni sulle porte della parrocchia, per poi scagliarsi contro gli agenti intervenuti sul posto. Per questo motivo il ragazzo è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Feriti due agenti durante l'arresto

A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine era stato ieri pomeriggio intorno alle 18 proprio il parroco della Chiesa di San Gerolamo dopo che il 25enne aveva iniziato ad essere aggressivo. Negli ultimi giorni infatti sarebbe diventato sempre di più insofferente rispetto alla presenza nella parrocchia di un italo algerino che stava scontando gli arresti domiciliari presso la Chiesa. All'arrivo della volante la situazione è degenerata velocemente: il giovane ha cominciato a colpire gli agenti intervenuti, agitandosi molto, e una volta caricato in auto per andare in Questura ha provato a distruggere il plexiglas dell'auto della Polizia a testate. Durante l'arresto due agenti sono rimasti feriti, trasportati entrambi al pronto soccorso del San Raffaele. Un poliziotto ha riportato delle ferite che guariranno in sette giorni mentre il collega ha ricevuto dai medici che l'hanno visitato in ospedale una prognosi di cinque giorni per un trauma alla mano.

Altra aggressione ai danni delle forze dell'ordine: arrestato 27enne

A fine ottobre c'erano stati momenti di tensione nel centro di Milano, in via Boccaccio. Un ragazzo di 27 anni stava molestando i passanti con un bastone, quando aggredì alcuni poliziotti intervenuti per fermarlo. Il giovane aveva ferito uno degli agenti prima di essere arrestato. Il poliziotto ferito aveva ricevuto una prognosi di sette giorni per le ferite riportate durante la colluttazione.