Milano, incidente tra due auto in via Melchiorre Gioia: morto un uomo di 85 anni Un uomo di 85 anni, passeggero del veicolo sul quale viaggiava, è morto a seguito di un incidente stradale ieri a Milano.

Dramma nella giornata di ieri a Milano dove un uomo di 85 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale tra due auto tra via Melchiorre Gioia e via Sassetti. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti prima delle 14 quando una Volkswagen T Roc condotta da un 36enne è andata a sbattere contro una Chevrolet Matiz guidata da un 47enne. L'anziano era a bordo di quest'ultima come passeggero.

Incidente in via Melchiorre Gioia, morto un 85enne

Sul posto si sono recate in codice giallo le squadre di soccorso del 118 inviate dall'Areu, che ha sede in una via limitrofa al luogo dello schianto, oltre agli agenti della polizia locale di Milano. In totale, lungo via Melchiorre Gioia sono arrivate quattro ambulanze e un'automedica. Gli operatori sanitari sono riusciti a medicare immediatamente i due conducenti, trasportati poi in codice verde al pronto soccorso, mentre hanno avuto più problemi nel gestire la situazione sanitaria dell'85enne che versava in gravissime condizioni. Dopo una prima stabilizzazione in loco, l'anziano è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Città Studi dove però purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo. Sull'incidente stanno indagando ora i ghisa. Secondo una prima ricostruzione, la Chevrolet Matiz era diretta verso il centro quando il suv Volkswagen, che arrivava dalla direzione opposta, avrebbe svoltato a sinistra una volta giunto all'incrocio. Non è chiaro se il conducente del suv abbia mancato una precedenza, motivo per cui il lavoro dei ghisa proseguirà fino a quanto la ricostruzione della dinamica non sarà chiara.