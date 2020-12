in foto: (Immagine di repertorio)

I casi di Coronavirus nelle scuole di Milano e Lodi si sono stabilizzati in generale, ma si rileva un aumento dei contagi nelle scuole medie che da pochi giorni hanno ripreso appieno le lezioni in presenza. Queste le principali conclusioni dell'ultimo report redatto dall'Ats (Agenzia per la tutela della salute) Città metropolitana di Milano (che comprende anche Lodi) relativo ai contagi da Covid-19 all'interno delle scuole. L'ultimo monitoraggio è relativo al periodo compreso tra il 30 novembre e il 6 dicembre, che coincide con il ritorno di tutte le classi delle scuole medie alle lezioni in presenza in seguito al passaggio della Lombardia in zona arancione, ora per altro superato dal passaggio in zona gialla.

Faccini (Ats): Lieve aumento dei casi alle medie andrà monitorato con attenzione

Dal 30 novembre al 6 dicembre sono stati 528 i positivi nelle scuole (389 alunni e 139 operatori scolastici), contro i 540 (346 alunni e 194 operatori) della

settimana precedente, 23-29 novembre. Per quanto riguarda le persone isolate si è registrato un lieve aumento: sono stati 5.097 (4.903 alunni e 194 operatori) nella settimana 30 novembre-6 dicembre, mentre in quella precedente erano stati 4.503 (4.282 alunni e 221 operatori). "La stabilizzazione del numero dei casi che hanno coinvolto le scuole fa seguito a tre settimane consecutive di diminuzione che hanno portato a una riduzione dei casi di circa l’80 per cento rispetto ad un mese – ha spiegato in una nota Marino Faaccini, direttore dell’area Malattie infettive di Ats Città Metropolitana di Milano -. Tale risultato è stato ottenuto grazie alle misure di contenimento e in particolare all’introduzione della Dad per le scuole superiori e successivamente per le seconde e terze medie. Nella settimana in esame – sottolinea però Faccini – si evidenzia un lieve aumento dei casi nelle scuole medie che andrà monitorato con attenzione".

Contagi in calo in nidi e scuole dell'infanzia, in aumento alle medie

Se infatti si analizzano i diversi casi suddividendoli per tipologia di istituto scolastico, si nota come siano in calo sia i contagi in asili e scuole d'infanzia, sia quelli nelle scuole superiori di secondo grado (per cui prosegue la didattica a distanza). Sono invece in aumento in particolare i casi nelle scuole medie che da pochi giorni hanno ripreso l'attività in presenza: un segnale che sicuramente va monitorato in vista del ritorno quasi totale tra i banchi di scuola previsto per il 7 gennaio. Questi i dati: dei 528 casi positivi della settimana presa in esame (30 novembre – 6 dicembre), 26 casi sono del nido (meno 12 rispetto alla settimana precedente), 76 della scuola dell'infanzia ( meno 18), 225 della scuola primaria (più 2), 136 della scuola secondaria di primo grado (più 42) e 65 di quella di secondo grado (meno 26). In merito alle persone in isolamento, 5.097 tra il 30 novembre e il 6 dicembre, 329 sono del nido (meno 26), 975 della scuola dell'infanzia (meno 8), 2.397 della scuola primaria (più 60), 1.152 della scuola secondaria di primo grado (più 403) e 244 di quella di secondo grado (più 161).

In totale, dall'inizio dell'anno scolastico, Ats Città Metropolitana di Milano ha registrato complessivamente 9.311 casi positivi, di cui 6.464 relativi ad alunni e 2.847 relativi a operatori della scuola. Le persone poste in isolamento fiduciario sono state complessivamente 88.773, di cui 85.421 alunni e 3.352 operatori

scolastici.